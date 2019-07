Golfo: stampa iraniana, petroliera liberiana Mesdar non è stata sequestrata

- La petrolifere Mesdar, battente bandiera della Liberia ma operante da una società britannica, non è stata sequestrata dall'Iran: lo riferiscono fonti militari all'agenzia iraniana “Tasnim”. I funzionari militari regionali hanno dichiarato che la nave non è mai stata sequestrata dall'Iran, ma che è stato rilasciato un avvertimento per aver infranto dei regolamenti ambientali. Mesdar è quindi tornata in rotta. Il segretario degli Esteri del Regno Unito, Jeremy Hunt, aveva dichiarato poco prima di essere "estremamente preoccupato" per il sequestro di due petroliere da parte dell'Iran. Il Regno Unito ha convocato una riunione del consiglio di sicurezza (Cobra) dopo aver appreso del sequestro da parte dei Guardiani della rivoluzione iraniana (Pasdaran) della petroliera britannica Stena Impero, nello Stretto di Hormuz. Dopo circa mezz'ora una seconda petroliera aveva cambiato rotta dirigendosi verso acque iraniane, facendo pensare ad un secondo sequestro, mai confermato, da parte di Teheran. (Was)