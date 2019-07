Speciale difesa: Kosovo, generale Nato Wolters oggi in visita

- Il generale Tod D. Wolters, comandante supremo della Nato in Europa (Saceur), si trova oggi in visita in Kosovo. Secondo quanto riferisce la stampa di Pristina, nell'agenda di Wolters vi sono colloqui con il ministro della Difesa kosovaro Rrustem Berisha e il comandante delle Forze di sicurezza kosovare Rrahman Rama. Il generale della Nato è stato ieri in visita in Serbia, dove ha constatato con le autorità locali un buon livello di cooperazione. (Kop)