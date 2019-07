Kosovo: premier Haradinaj, liberalizzazione visti Ue è questione di giorni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La decisione sulla liberalizzazione dei visti per i cittadini kosovari nell'Ue è una questione di giorni: lo ha detto il primo ministro di Pristina, parlando oggi nella località di Fushe Kosove. "Penso sia una questione di settimane ora. Siamo in ritardo, ma è questione di giorni prima che otterremo la meritata nuova decisione sulla liberalizzazione dei visti. Abbiamo centrato tutti i criteri", ha ribadito il premier kosovaro. Il ministro dell'Integrazione europea Dhurata Hoxha ha ammonito ieri sul fatto che sarebbe "deludente" legare la liberalizzazione dei visti per i cittadini kosovari nell'Unione europea alla ripresa del dialogo politico tra Pristina e Belgrado. In un'intervista all'emittente "Radio Free Europe", il ministro ha dichiarato che "sarebbe deludente vedere queste tendenze, anche se dobbiamo ammettere che ci è stato richiesto di sospendere i dazi (sull'importazione dei prodotti serbi) e di riprendere il dialogo". A suo modo di vedere, anche la questione dei dazi non dovrebbe essere legata alla ripresa del dialogo tra Pristina e Belgrado in quanto "abbiamo dato adempimento ai 95 requisiti richiesti, mentre altri paesi hanno centrato solo 40-45 requisiti". "Non è giusto se l'Ue non manterrà la parola data", ha dichiarato Hoxha. (segue) (Kop)