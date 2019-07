Speciale difesa: Turchia-Usa, segretario generale Nato, nostre relazioni con Ankara vanno oltre F-35

- Le relazioni tra la Nato e la Turchia vanno oltre il programma di sviluppo dei caccia multiruolo F-35. Lo ha dichiarato il segretario generale dell’Alleanza, Jens Stoltenberg, in un discorso al forum annuale sulla sicurezza dell’Aspen Institute, in Colorado, all’indomani della decisione degli Stati Uniti di negare ad Ankara la vendita dei suoi caccia di quinta generazione. Una misura a lungo minacciata dalla Casa Bianca dopo che la Turchia ha completato l’acquisto del sistema di difesa missilistico russo S-400, che il Pentagono giudica incompatibili con altri sistemi d’arma Nato. “Sono preoccupato dalle conseguenze della decisione turca, perché questo significa che la Turchia non farà parte del programma F-35. È una cattiva notizia per tutti noi”. Tuttavia, ha sottolineato Stoltenberg, “il contributo della Turchia alla Nato va ben al di là degli F-35”. Il segretario generale dell’Alleanza ha fatto riferimento, in particolare, alla sconfitta dello Stato islamico in Siria da parte della Coalizione internazionale, risultato che sarebbe stato impossibile senza “il contributo della Turchia”. “Abbiamo usato le basi e le infrastrutture turche. La stessa Turchia ha giocato un ruolo decisivo nella lotta contro lo Stato islamico”, ha osservato Stoltenberg. Inoltre, ha aggiunto, le forze armate turche “contribuiscono a diverse missioni e operazioni, dal Kosovo all’Afghanistan”. Stoltenberg ha poi rilevato come nessun altro paese membro della Nato, oltre agli Stati Uniti, abbia sollevato la questione dell’esclusione della Turchia dal programma F-35: “Vediamo tutti che siamo dipendenti gli uni dagli altri”. Il segretario generale della Nato ha ribadito che gli S-400 non possono far parte della difesa missilistica comune dell’Alleanza, ma ha ricordato che la Turchia ha anche aerei e radar che continuerebbero a far parte del sistema. “Il sistema di difesa aerea e missilistica della Nato riguarda la condivisione di immagini radar, il pattugliamento aereo congiunto, le capacità messe a sistema. La Turchia non ha mai chiesto di integrarvi gli S-400”, ha precisato Stoltenberg. “La mia responsabilità – ha proseguito – è di provare ad aiutare a risolvere la questione. Ma finché la questione non sarà risolta, abbiamo bisogno di minimizzare le conseguenze negative”. (Res)