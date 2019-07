I fatti del giorno - Balcani (5)

- Kosovo-Serbia: consigliere Usa Bolton, status quo contro interesse delle parti - Il mantenimento dello status quo sul Kosovo non è nell'interesse né di Belgrado né di Pristina: lo ha affermato il consigliere per la sicurezza nazionale statunitense John Bolton. La dichiarazione è stato diffusa dallo stesso Bolton sul suo profilo Twitter, dopo l'incontro a Washington con il ministro degli Esteri serbo Ivica Dacic. "E' un piacere ospitare oggi il ministro degli Esteri della Serbia Dacic. Abbiamo concordato sul fatto che il dialogo con il Kosovo deve andare avanti in quanto nessuna delle parti beneficia dallo status quo. E' tempo di agire per entrambe le parti", ha dichiarato Bolton. (Res)