Kosovo-Serbia: premier Haradinaj, a settembre possibile summit a Parigi

- E' possibile lo svolgimento di un summit tra le leadership politiche di Kosovo e Serbia a Parigi nel mese di settembre: lo ha detto oggi il primo ministro kosovaro Ramush Haradinaj, precisando che sarebbe stato informato di questo incontro in agenda dal consigliere del presidente francese Emmanuel Macron. Secondo Haradinaj, riferisce l'emittente "N1", l'incontro sarebbe stato concordato anche durante la recente visita di Macron a Belgrado, oltre che tramite una serie di contatti tra Parigi e Berlino. La nuova riunione tra i vertici politici di Kosovo e Serbia avverrebbe dopo che il summit di Parigi, in programma il primo luglio per dare seguito a quello tenutosi a maggio a Berlino, è stato posticipato date le divergenze che permangono tra le parti. (Kop)