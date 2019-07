I fatti del giorno - Balcani (5)

- Serbia-Kosovo: Merkel, "nubi scure" su dialogo dopo imposizione dazi - Si sono levate "delle nubi scure" sul dialogo Belgrado-Pristina dopo che le autorità kosovare hanno imposto dei dazi del 100 per cento sulle merci serbe: lo ha detto il cancelliere tedesco Angela Merkel parlando oggi con i giornalisti a Berlino. La Germania, ha detto Merkel, è molto interessata ad un'integrazione europea di "Serbia e Kosovo" e al compimento di progressi in tale percorso. Per questo è però necessario, ha ancora sottolineato il cancelliere, che venga rinnovato il dialogo. I dazi hanno portato ad una regressione e non ad un progresso, ha osservato Merkel aggiungendo di avere parlato di ciò a Berlino con i leader di Belgrado e Pristina. "Dobbiamo vedere adesso come rinnovare il dialogo. Ho parlato con Aleksandar Vucic, Hashim Thaci, Ramush Haradinaj. Non ci sono ancora progressi sulla questione. Abbiamo offerto (di tenere) una riunione a Parigi ed è ancora indispensabile lavorare su questo", ha aggiunto. (Res)