Kosovo: presidente Thaci su dimissioni premier Haradinaj, rispetto sua decisione (2)

- Il primo ministro kosovaro Ramush Haradinaj si è dimesso oggi poco dopo essere stato convocato dal Tribunale speciale dell'Aja che indaga sui presunti crimini dell'Esercito di liberazione del Kosovo (Uck). Lo riferisce la stampa di Pristina. Al termine della sessione di governo, Haradinaj ha annunciato le dimissioni spiegando che la convocazione a L'Aja è la causa della sua scelta. L'annuncio arriva poco dopo che lo stesso premier dimissionario aveva confermato un nuovo incontro tra le leadership politiche di Kosovo e Serbia in programma a Parigi per il mese di settembre. Nei mesi scorsi si erano registrate diverse tensioni tra il premier e il presidente kosovaro Hashim Thaci, in particolare per quanto riguarda la gestione del dialogo con la Serbia. Tali tensioni erano proseguite nei giorni scorsi con uno scontro in particolare tra Haradinaj e il presidente del parlamento Kadri Veseli, leader del Partito democratico del Kosovo (Pdk), partner della coalizione di governo. (segue) (Kop)