Energia: Perù, spagnola Sacyr ottiene contratto per costruzione due impianti idroelettrici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società di costruzioni spagnola Sacyr, in consorzio con Gcz Ingenieros, ha ottenuto il contratto di costruzione di due impianti idroelettrici in Perù per un importo totale di 102 milioni di euro. Il contratto, riferisce la società, prevede la costruzione di due impianti per una capacità di complessiva 34 megawatt. Secondo le previsioni saranno necessari due anni per portare a termine i lavori. (Mec)