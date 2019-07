Pd: Andrea Romano minacciato di morte su Twitter

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato del Partito democratico, Andrea Romano, è stato oggi minacciato di morte su Twitter, come denuncia lo stesso parlamentare pubblicando sul medesimo social il messaggio minatorio ('Ti aprirò la pancia come si fa con i maiali'), corredato con la foto di un coltello insanguinato. "La violenza che nasce dalle fake news. Provvedo a segnalare all'autorità giudiziaria Vincenzo Moretto": così Romano, nel tweet, in relazione alla campagna ostile dei Cinque stelle contro di lui. (Rin)