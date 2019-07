Editoria: rivista Equilibri esce con un numero dedicato ad Economia Circolare

- Equilibri, la rivista semestrale della Fondazione Eni Enrico Mattei, edita dal Mulino, in occasione del trentennale della nascita della Fondazione, esce con un numero monografico dedicato all'Economia Circolare. In questa speciale ricorrenza la Fondazione rinnova il suo impegno nella ricerca sullo sviluppo sostenibile, mettendo alla prova nuovi paradigmi e approfondendo le complesse interazioni tra economia, energia e ambiente. E' quindi guardando al futuro che la Fondazione Mattei dedica questo primo numero del 2019 all'economia circolare, argomento centrale nel dibattito sulla sostenibilità e tema trasversale delle nuove frontiere della sua ricerca. "Economia circolare. Aprire lo sguardo per chiudere il cerchio" raccoglie contributi nazionali e internazionali sul tema, abbracciando l'argomento nei suoi molteplici punti di vista e interrogandosi sull'economia di domani lungo un percorso ampio e articolato tra storia, architettura ed economia, nella convinzione che molti sono i fattori e complesse le variabili. (segue) (Com)