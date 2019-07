Editoria: rivista Equilibri esce con un numero dedicato ad Economia Circolare (4)

- Nel numero di equilibri viene inoltre affrontato il tema dei materiali progettati bene che non producono rifiuti alla luce del concetto che “tutto torna in circolo”. “Dalla culla alla culla” è il messaggio lanciato dall'architetto e designer statunitense William McDonough che intervistato da Riccardo Luna sottolinea: "Il nostro obiettivo, come essere umani, dev'essere un mondo deliziosamente diverso, sicuro, sano e giusto, con aria, acqua, suolo e energia pulita, goduto da noi abitanti del Pianeta rispettando l'economia, l'equità, l'ecologia e l'eleganza, un mondo giusto, non un mondo meno ingiusto". (segue) (Com)