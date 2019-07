Editoria: rivista Equilibri esce con un numero dedicato ad Economia Circolare (5)

- All'interno della rivista anche un approfondito sguardo alle imprese, per capirne ruolo e potenzialità come motori dell'innovazione. Ancora molti i nodi da sciogliere su questo tema a livello mondiale e europeo, con un focus sull'Italia e quelle aziende che puntano a massimizzare l'efficienza delle risorse attraverso l'eco-design, il riciclo e la diversificazione delle materie prime: nulla si perde, tutto si trasforma. E poi ancora uno sguardo alla transizione delle città verso sistemi più sostenibili, il riciclo e il riutilizzo dei materiali, il lavoro e le nuove professioni dell'economia circolare. I racconti, dai Sassi di Matera dove già nell'antichità si raccoglievano e riciclavano le acque piovane, fino al Ghana dove gli scarti del cocco diventano carbonella. All'Africa, cuore del mondo che avanza e che cambia, è dedicata una sezione sull'accesso all'energia e alle politiche di economia circolare. In Africa manca ancora un impegno strutturato per l'economia circolare, ma è proprio questo tema che permette di dialogare con le sue millenarie culture. (Com)