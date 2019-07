Terrorismo: Stati Uniti, Argentina, Brasile e Paraguay attivano meccanismo di sicurezza regionale congiunto

- I governi di Stati Uniti, Argentina, Brasile e Paraguay hanno annunciato oggi a Buenos Aires un accordo sulla creazione di un "Meccanismo congiunto di Sicurezza regionale". Obiettivo principale dell'accordo, ha dichiarato il ministro degli Esteri argentino, Jorge Faurie, è il "coordinamento politico e diplomatico degli sforzi nella lotta contro le attività illecite nella regione, così come il loro possibile collegamento con delitti transnazionali ed il finanziamento del terrorismo in particolare". L'annuncio è stato fatto nel corso della conferenza stampa conclusiva della Conferenza interministeriale antiterrorismo tenuta oggi nella capitale argentina in presenza del segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, del ministro degli Esteri del Paraguay, Luis Alberto Castiglioni, e del rappresentante diplomatico per il Brasile. "Questo meccanismo si concretizzerà in riunioni semestrali la prima delle quali si terrà entro la fine dell'anno ad Assunzione, in Paraguay", ha aggiunto Faurie. (segue) (Abu)