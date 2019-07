Terrorismo: Stati Uniti, Argentina, Brasile e Paraguay attivano meccanismo di sicurezza regionale congiunto (2)

- In precedenza Pompeo aveva annunciato una ricompensa di sette milioni di dollari per la cattura di Salman Raouf Salman, membro dell'organizzazione sciita libanese Hezbollah e considerato dalle autorità Usa ed argentine come uno degli esecutori dell'attentato all'Associazione di mutuo soccorso israeliana (Amia) di Buenos Aires, che il 18 luglio di 25 anni fa causò 85 morti e il ferimento di oltre trecento persone. "Hezbollah rappresenta ancora una minaccia", ha dichiarato Pompeo. Il segretario di stato Usa si è quindi complimentato con l'Argentina per aver incluso l'organizzazione libanese in un registro di organizzazioni terroristiche. (segue) (Abu)