Terrorismo: Stati Uniti, Argentina, Brasile e Paraguay attivano meccanismo di sicurezza regionale congiunto (6)

- "Il decreto fa sì che le organizzazioni che hanno effettuato attacchi in Argentina e che non figurano nella lista delle Nazioni Unite (Onu) possano essere considerate terroristiche", ha dichiarato a "Clarin" il ministro della Sicurezza argentino, Patricia Bullrich. Pur non citando direttamente l'organizzazione libanese, il ministro Bullrich riporta un esempio che coincide esattamente con il caso di Hezbollah. La pubblicazione del decreto e le nuove sanzioni coincidono con l'arrivo a Buenos Aires del segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, presente proprio oggi nella capitale argentina per partecipare alla Seconda conferenza ministeriale emisferica per la Lotta contro il terrorismo. La normativa, sottolinea ad ogni modo il governo argentino, non contraddice ma integra il registro delle organizzazioni terroristiche elaborato dall'Onu, documento al quale si affidano la maggior parte delle legislazioni nazionali, eccetto quelle di Stati Uniti ed Israele. (Abu)