Usa: Trump dichiara che non utilizzerà tetto del debito per negoziare accordi di spesa con Congresso (2)

- Pelosi, aveva fissato per oggi, 19 luglio, la data ultima per il Congresso e l'amministrazione Trump per raggiungere un accordo sull'innalzamento del limite di indebitamento del governo degli Stati Uniti e sui nuovi limiti di spesa complessivi. Pelosi aveva dichiarato di volere far votare la Camera su un potenziale accordo entro giovedì, 25 luglio, un giorno prima che l'Assemblea proceda alla sospensione dei lavori per la pausa estiva. Per raggiungere questo obiettivo, l'accordo dovrebbe essere completato entro questo venerdì. "Vorremmo avere qualcosa su cui votare giovedì prossimo in modo che possiamo inviarlo tempestivamente al Senato", ha detto Pelosi. Camera chiuderà il 26 luglio, mentre i lavori del Senato continueranno fino al 2 agosto. (Was)