Autonomia: Gelmini (FI), rendere scuola libera e competitiva

- Mariastella Gelmini, presidente del gruppo di Forza Italia alla Camera, scrive in una nota che "la vera Autonomia si realizza rendendo la scuola libera e competitiva. Come fare? Il buono scuola, ovvero il costo standard. La Regione dà alle famiglie un assegno studio per ogni figlio e queste, in nome della libertà di scelta e della sussidiarietà, scelgono dove e come 'spenderlo'. A decidere quale istruzione per i propri figli sia la famiglia e non più lo Stato".(Com)