Borsellino: Todde (Gioventù nazionale), contro ogni mafia Paolo eroe nazionale

- "Il 19 Luglio, come ogni anno ricordiamo il giudice Paolo Borsellino e la sua scorta uccisi dalla mafia in un attentato a via d'Amelio, 27 anni fa. È dei giorni scorsi l’audio inedito in una audizione della commissione Antimafia, in cui Borsellino dichiara di essersi dimezzato la scorta ‘per avere una volante in più anche di notte a Marsala’. Ancora oggi la vera lotta alla mafia viene portata avanti da magistrati e uomini in divisa che, però, continuano ad essere lasciati troppo soli dallo Stato, come Paolo, come Giovanni Falcone e tanti altri che hanno sacrificato la propria vita per il senso del dovere, l’amor di Patria e la difesa dell’Italia". È quanto dichiara in una nota Francesco Todde, presidente di Gioventù Nazionale Roma. "Per noi questo è fondamentale - aggiunge - e loro sono gli eroi di questo Paese. Da parte nostra, continueremo a portare avanti nella nostra attività politica quotidiana i valori che questi eroi ci hanno insegnato, lo dobbiamo ai nostri padri che sono morti per rendere l’Italia una nazione sovrana, lo dobbiamo ai nostri figli che si meritano di vivere in un territorio sano, non contaminato da quella feccia che è la mafia; lo dobbiamo, infine, a chi, con il suo sacrificio, ha contribuito ad aprire gli occhi ad una certa classe politica e ad alcuni italiani, che fino a quel momento vivevano nell'omertà più assoluta. Per questo, oggi, abbiamo deciso di regalare ‘profumo di libertà’ un libro che parla di lotta alla mafia, e di calare su piazza del Popolo, uno dei luoghi simbolo di Roma e dell’Italia intera, uno striscione in ricordo di Paolo Borsellino. Se la gioventù le negherà il consenso, anche l’onnipotente e misteriosa mafia svanirà come un incubo".(Com)