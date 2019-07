Iran-Usa: “New York Times”, da Ahmadinejad e Zarif segnali d’apertura verso Trump

- Sia l’ex presidente Mahmud Ahmadinejad che l’attuale ministro degli Esteri Mohammad Javad Zarif hanno lanciato nelle ultime ore dall’Iran segnali d’apertura verso gli Stati Uniti, ventilando la possibilità di un dialogo con l’amministrazione del presidente Donald Trump. Lo riferisce il “New York Times”, che ha pubblicato estratti di una lunga intervista telefonica all’ex presidente della Repubblica islamica. “Trump è un uomo d’azione”, ha osservato Ahmadinejad. “È un imprenditore ed è dunque in grado di calcolare costi e benefici e di prendere una decisione. Noi gli diciamo: calcoliamo i costi e benefici a lungo termine per i nostri paesi, non guardiamo solo al breve”. Il “New York Times” ricorda come l’ex presidente sia ancora una figura influente in Iran e come possa essere considerato, da alcuni punti di vista, come “la versione iraniana di Trump”: Ahmadinejad ha infatti ancora un importante seguito tra la popolazione a basso reddito che ricorda con favore i tempi dei sussidi sotto la sua amministrazione e ha un seggio nel Consiglio di discernimento, organismo di nomina della Guida suprema della Rivoluzione islamica, ayatollah Ali Khamenei, per la supervisione dell’operato dei funzionari eletti. (segue) (Res)