Iran-Usa: “New York Times”, da Ahmadinejad e Zarif segnali d’apertura verso Trump (2)

- "La pace, l'economia e la cultura del mondo trarrebbero grande beneficio da noi che lavoriamo insieme", ha affermato Ahmadinejad. "Gli Stati Uniti vogliono affrontare questioni più ampie rispetto al Jcpoa (l’accordo sul nucleare iraniano). Le questioni in gioco sono più importanti e più ampie rispetto alla sopravvivenza o meno del Jcpoa”, ha osservato l’ex presidente. Ahmadinejad ha inoltre rivelato di aver scritto in questi anni ben tre lettere a Trump: la prima nel febbraio 2017 per congratularsi per la sua elezione; la seconda nel giugno 2018 dopo il ritiro unilaterale degli Usa dall’accordo sul nucleare iraniano; l’ultima lo scorso giugno nel pieno delle tensioni tra i due paesi nel Golfo Persico. Non è chiaro se Trump abbia mai ricevuto le lettere inviate tramite l’ambasciata della Svizzera a Teheran che cura gli interessi degli Stati Uniti. Anche il capo della diplomazia Zarif, che in passato ha più volte insistito sull’impossibilità di negoziare con gli Stati Uniti a meno che questi non rientrano nell’accordo sul nucleare da cui Trump si è ritirato lo scorso anno, ha dichiarato ieri di esser pronto a incontrare senatori Usa per discutere una possibile soluzione alla crisi. Per la prima volta Zarif ha inoltre aleggiato la possibilità di passi in avanti intrapresi da Teheran in cambio della simultanea rimozione delle sanzioni reimposte dagli Stati Uniti. (Res)