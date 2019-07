Roma: Pelonzi (Ppd), cambio vertici centro carni, M5s senza criterio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo letto di un contestato cambio al vertice del centro carni e vorremmo sapere se questo cambio è stato scelto dalla sindaca e dalla giunta per rilanciare una struttura in sofferenza ovvero se non c'è intenzione da parte della amministrazione di andare avanti sulle proposte presentate dagli operatori. Il Centro Carni, dopo la scellerata scelta di Alemanno, che ha affidato ad Ama l'intera struttura a garanzia dei prestiti bancari, è oggi soggetto ad un fondo per la valorizzazione immobiliare". Lo dichiara, in una nota,il capogruppo Pd in Campidoglio, Giulio Pelonzi. "La proposta che i lavoratori e le maestranze hanno presentato al Comune - aggiunge il comunicato - prevede la valorizzazione della struttura con l'affitto di tutti gli spazi mercatali ed a ufficio, con trasferimento del Mercato dei fiori e con impianti fotovoltaici, che porterebbe nel complesso ad un notevole utile di esercizio annuo. Gli operatori e le maestranze del Centro Carni manifesteranno in Campidoglio, per chiedere conto di queste scelte che hanno portato a sostituire 15 direttori negli ultimi 10 anni, senza definire un futuro per una struttura che garantisce la sicurezza alimentare della città e che ha ottenuto nel 2018 il bollo Cee dopo una visita accurata degli ispettori europei, riconoscendola come una delle migliori in Europa. Fino a oggi la maggioranza capitolina M5s ha assicurato agli operatori che avrebbe seguito con attenzione la vicenda del Centro Carni, effettuando sopralluoghi di commissione capitolina e presentando proposte di delibera di singoli consiglieri, mai arrivate in Assemblea Capitolina ma non ha ancora fatto nessuna scelta di sviluppo e di rilancio della struttura di Viale Togliatti, l'unica scelta in grado di sventare speculazioni edilizie sull'area. Chiederemo di nuovo una commissione urgente e se serve un consiglio straordinario per capire alla luce di queste novità quali sono le intenzioni della Giunta Raggi". (Com)