Torino: Appendino, Schwarz far crescere internazionalizzazione del Teatro Regio

- "Ringrazio William Graziosi per il preziosissimo lavoro svolto in un contesto difficile. La scelta di Sebastian Schwarz, avvenuta all'unanimità, porta a Torino un nome di spicco, giovane, che sono convinta darà un'ulteriore spinta al processo di sviluppo e internazionalizzazione del Teatro. Un grazie anche a tutto il Consiglio d'Indirizzo per l'importante lavoro svolto". Così la sindaca di Torino, Chiara Appendino, dopo la nomina di Schwarz a nuovo sovrintendente del Teatro Regio. (Rpi)