Infrastrutture: M5s, con noi tante opere sbloccate senza mangiatoie né favori per amici degli amici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I deputati del Movimento cinque stelle in commissione Ambiente alla Camera scrivono, in una nota, che "ormai quando non si hanno argomenti concreti per riempire le giornate si torna alla solita leggenda metropolitana: che noi siamo quelli che dicono di no. Una storia a cui non crede più nessuno perché a parlare sono le tante opere partire e sbloccate finora, ad iniziare dal miliardo di euro per riparare ai danni del collasso del ponte Morandi. Adesso l'ennesimo attacco strumentale riguarda la Gronda di Genova, che il ministro Toninelli avrebbe bloccato. Niente di più falso. Perché l'iter del progetto della Gronda non era affatto concluso e perfezionato", continuano i parlamentari pentastellati, "e l'evitabile tragedia di Genova ha generato l'avvio di una doverosa procedura amministrativa per l'annullamento della convenzione. Toninelli non ha quindi bloccato nulla. Ricordiamo invece ai professionisti del sì facile, che questo governo è riuscito a sbloccare 70 milioni, tenuti fermi dal 2012, per il cantiere della sopraelevata dello scalo genovese, ed è stato migliorato il Terzo valico grazie all'analisi costi benefici, unificato inoltre con il nodo ferroviario della città. Noi stiamo facendo presto e bene senza mangiatoie né favori per gli amici degli amici", concludono gli esponenti del M5s, "perché il nostro unico scopo è quello di garantire ai cittadini delle infrastrutture moderne, efficienti e soprattutto sicure". (Com)