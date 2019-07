Roma: Campidoglio, timing prefettura su sgomberi difficilmente sostenibile. Servono misure straordinarie per tutela fragilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’amministrazione capitolina, in occasione di tutti gli sgomberi, ha sempre garantito i livelli assistenziali agli aventi diritto, come previsto dalla normativa. Soltanto nell’ultimo anno Roma Capitale ha accolto oltre 600 persone, garantendo loro progetti di inclusione individualizzati. È quanto sottolineano fonti del Campidoglio, dalle quali si apprende che il Comune di Roma ritiene auspicabile proseguire sul modello tracciato in occasione dell’intervento nell’edificio di via Carlo Felice, cioè definendo evacuazioni concordate degli immobili occupati, sulla base del dialogo con le fragilità censite. In questo senso la scansione temporale prevista dalla Prefettura, che prevede un intervallo di 3 mesi tra un intervento di sgombero e l’altro, rischia di rivelarsi difficilmente sostenibile. (segue) (Com)