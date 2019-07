Roma: Campidoglio, timing prefettura su sgomberi difficilmente sostenibile. Servono misure straordinarie per tutela fragilità (2)

- L’obiettivo primario dell’Amministrazione capitolina "è quello di contemperare legalità, tutela della proprietà privata e rispetto dei diritti umani, in particolare per quanto riguarda la continuità scolastica dei bambini", ha ribadito il sindaco Virginia Raggi nel corso di una riunione convocata oggi in Campidoglio. Per assicurare la sostenibilità del percorso tracciato dalla Prefettura è auspicabile un immediato confronto tra tutti i soggetti coinvolti: Governo, Roma Capitale, Regione Lazio. Confronto che metta al centro il carattere straordinario dei numeri che si registrano in città, con oltre 11mila persone presenti nelle occupazioni registrate dalla Prefettura (cifra equivalente alla popolazione di un intero Comune come Capena). Vanno messe a punto misure e strumenti straordinari per fronteggiare questo scenario, valorizzando la collaborazione tra i diversi livelli istituzionali e raccogliendo il contributo operativo e fattivo di tutti. (Com)