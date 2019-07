Cooperazione: Libano, ambasciatore Marotti partecipa a inaugurazione impianto trattamento acque reflue di Zahle

- L’ambasciatore d’Italia in Libano, Massimo Marotti, ha partecipato oggi alla cerimonia di inaugurazione dell’impianto per il trattamento delle acque reflue nella zona di Zahle alla presenza della ministra dell’Energia e delle Risorse idriche, Nada Boustani, del presidente del Consiglio per lo sviluppo e la ricostruzione (Cdr), Nabil el Jisr, della direttrice dell’ufficio dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, Donatella Procesi, dei rappresentanti della Compagnia italiana Suez Italia, Lamperti e Colmegna, e di numerosi autorità politiche e civili locali. Lo riferisce un comunicato dell’ambasciata d’Italia in Libano. L’impianto è finanziato dal governo italiano con un credito di aiuto di un valore di 22,3 milioni di euro ed è entrato in funzione a ottobre del 2007. Tratta una media giornaliera di 16.000 metri cubi di acque reflue e beneficia direttamente 205.000 persone residenti nell’area. (segue) (Com)