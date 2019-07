Cooperazione: Libano, ambasciatore Marotti partecipa a inaugurazione impianto trattamento acque reflue di Zahle (2)

- L’ambasciatore Marotti ha rivolto un ringraziamento a tutti coloro che hanno lavorato affinché la realizzazione di questo progetto potesse diventare possibile. Ha aggiunto che “per molti anni l’Italia ha aiutato il Libano attraverso numerosi progetti di cooperazione”, precisando che l’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo supporta il Libano soprattutto nella tutela ambientale e nelle attività e progetti infrastrutturali connessi ad essa, come il trattamento delle acque reflue, la riduzione dell’inquinamento industriale, la gestione dei rifiuti solidi e la ricerca scientifica in ambito marino”. Secondo quanto riferito dall’ambasciatore “queste attività rappresentano il 45 per cento dei nostri progetti e siamo orgogliosi di contribuire allo sviluppo di questo ampio e complesso settore dell’energia verde, della gestione dei rifiuti e della ricerca e protezione dell’ambiente”. "Questo è esattamente il modo di operare all’italiana per aiutare ad investire nel futuro del Libano ed è anche il nostro modo di contribuire alla protezione del mare nostrum e dell’ambiente”, ha aggiunto il diplomatico. (segue) (Com)