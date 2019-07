Cooperazione: Libano, ambasciatore Marotti partecipa a inaugurazione impianto trattamento acque reflue di Zahle (3)

- Marotti ha sottolineato inoltre: “Il progetto dell’impianto di trattamento delle acque reflue è di importanza cruciale e siamo orgogliosi di vederlo realizzato e funzionante. L’impianto è tecnologicamente avanzato e di conseguenza molto performante. Ciò è incoraggiante anche per l’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, che si sta attivando per la realizzazione di progetti simili in tutto il Libano, quali i progetti di trattamento delle acque reflue a Jbeil, Anjar, Hrajel e Meshmesh, impianti di fornitura idrica a Dbayeh, nell’area di Tripoli-Koura, Dunnieh e a Jbeil. Il valore complessivo di questi progetti ammonta a 180 milioni di euro, quasi il 70 per cento dell’importo totale dell’aiuto finanziario che l’Italia, attraverso l’Agenzia, stanzia per la realizzazione di progetti in Libano”. L’ambasciatore Marotti ha concluso il suo discorso evidenziando che “attraverso tutti questi importanti progetti, il Libano e l’Italia rafforzano i loro legami già eccellenti”. (Com)