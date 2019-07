Roma: gruppo Pd, fragilità e paura, questa la pacchia della Lega?

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Miseria, paura, fragilità di tante famiglie. Questa sarebbe la pacchia di cui parlano i consiglieri leghisti? La legalità rimane una parola vuota se non è accompagnata da un'idea di giustizia sociale. Resta inquietante il cinismo e la miopia con cui i rappresentanti della Lega affrontano la questione dell'emergenza abitativa". Così in una nota il gruppo comunale del Pd. "Milioni di euro dei contribuenti - aggiunge il comunicato - sprecati per sgomberi disumani quanto non risolutivi se non si è in grado di offrire soluzioni alternative e un'assistenza dignitosa; un enorme spreco di denaro pubblico per coccolare focolari d'odio e foraggiare una perenne propaganda elettorale, quella della Lega, basata su un irresponsabile accanimento verso i più deboli". (Com)