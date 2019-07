Governo: Ruspandini (Fd'I), via Toninelli e M5s per sbloccare cantieri

- Il senatore di Fratelli d'Italia, Massimo Ruspandini, componente della commissione Lavori pubblici di palazzo Madama, dichiara in una nota che "la Gronda è un'opera strategica che serve come il pane a Genova e alla Liguria. Da una parte parliamo di sblocca cantieri, discussioni, parolone, conferenze e grandi proclami. Dall'altra il ministero del no di Toninelli e del Cinque stelle. Toninelli è il ministro del no. Il ministro blocca cantieri. Per sbloccare i cantieri e dare il via alle opere pubbliche", conclude il parlamentare di Fd'I, "bisogna mettere alla porta Toninelli e il Movimento cinque stelle fuori dal governo".(Com)