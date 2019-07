Editoria: rivista Equilibri esce con un numero dedicato ad Economia Circolare (3)

- Ellen Mac Arthur, velista in solitaria, ha imparato presto la nozione di "finitezza" delle risorse, veleggiando a 2500 miglia dalla città più vicina: "Le risorse che abbiamo a disposizione sono destinate a finire, ci sono una volta sola nella storia dell'umanità e noi le stiamo sprecando! Non può funzionare a lungo termine (…) L'economia circolare è un'opportunità enorme, si tratta di eliminare i rischi dell'attuale gestione lineare, e questo ha un potenziale grandissimo. Realizzarlo è complesso, e ancora dobbiamo capire molte cose, ma il confronto tra i due modelli rende chiaro che ne vale la pena”. (segue) (Com)