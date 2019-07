Pd: annullamento congresso Sicilia, per commissione Garanzia "solo rispetto regole"

- Per Silvia Velo, presidente della commissione nazionale di Garanzia del Pd, l'annullamento del congresso del partito in Sicilia non è frutto di "alcuna decisione politica". La commissione "ha esclusivamente valutato i rilievi contenuti in alcuni ricorsi presentati nei mesi scorsi, dove sono state segnalate numerose violazioni delle procedure previste nello statuto regionale siciliano e nel regolamento per il congresso. La commissione - è scritto nella nota di Silvia Velo - ha studiato tali rilievi con attenzione e serietà da aprile a oggi, ha esaminato le carte che ci sono state fornite dai ricorrenti, dal presidente della commissione per il congresso regionale, Fausto Raciti, e ha audito i soggetti coinvolti. Non c’è stata quindi e non c’è alcuna ragione politica alla base della decisione assunta ma solo l’esercizio del ruolo proprio della commissione e cioè la verifica del rispetto di regole e procedure su cui si fonda la vita del Partito democratico”.(Rin)