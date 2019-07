Usa: dipartimento Giustizia annuncia liberazione 3.100 detenuti dopo entrata in vigore riforma sistema penale

- Il dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha annunciato oggi, 19 luglio, che 3.100 detenuti federali verranno rilasciati in relazione alla riforma della giustizia penale che il presidente Trump ha firmato l'anno scorso. "A partire da oggi nelle carceri di tutto il paese, quasi 3.100 detenuti sono stati rilasciati dalla custodia del Bureau of Prisons a causa dell'aumento dei tempi di buona condotta applicati per ridurre le loro condanne ai sensi del First Step Act", ha detto ai giornalisti il ​​vice procuratore generale Jeffrey Rosen. Oltre a ricongiungersi con le loro famiglie, gli ex detenuti sperano di avere l'opportunità di lavorare così come annunciato da Trump il mese scorso alla Casa Bianca come parte del programma di assunzioni denominato "Seconda possibilità". La maggior parte dei criminali liberati erano stati condannati per reati legati alla droga, mentre circa 900 dei detenuti erano in carcere per reati legati all'immigrazione. Il dipartimento di Giustizia ha annunciato che altri 250 detenuti anziani o malati terminali sono passati agli arresti domiciliari o scarcerati per motivi di salute da quando il presidente Trump ha firmato la legge lo scorso dicembre. (Was)