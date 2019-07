Tpl Roma: domani lavori manutenzione metro A, stop tra Colli albani e Anagnina, attivi bus

- Nuova fase nell'ambito dei lavori programmati di manutenzione della linea A della metropolitana. Domani e domenica 21 luglio, la circolazione dei treni tra Colli Albani e Anagnina sarà sospesa e sostituita con bus. Servizio metro regolare tra Colli Albani e Battistini. Dalle 18,30 la processione in onore della Madonna dé Noantri. I fedeli - si legge sul sito di Muoversi a Roma - si muoveranno dalla chiesa di Sant'Agata in largo San Giovanni de Matha e arriveranno alla Basilica di San Crisogono in piazza Sonnino dopo aver attraversato viale Trastevere e aver percorso via della Lungaretta, via della Luce, via dei Genovesi, largo e via Anicia, piazza San Francesco d'Assisi, via San Francesco a Ripa, viale Trastevere, via Morosini, via Roma Libera, piazza San Cosimato, via Manara, via Fratte di Trastevere, viale Trastevere e piazza Sonnino. Dalle 17,30 alle 21 circa, i tram della linea 8 provenienti dal Casaletto da viale Trastevere percorreranno via Induno, piazza di Porta Portese, via Marmorata e piazzale Ostiense dove effettueranno capolinea e riprenderanno la corsa di ritorno verso il Casaletto. Modifiche anche per i bus delle linee H, 44, 75 e 115". (Rer)