Governo: Mulè (FI), Lega abbia coraggio di far calare sipario

- Giorgio Mulè, deputato di Forza Italia e portavoce azzurro dei gruppi di Camera e Senato, in una dichiarazione ai telegiornali, ha detto che "dopo le solite ridicole scaramucce nella maggioranza tutto rimane irrisolto come prima: opere bloccate, riforme azzoppate ed economia ferma. Oggi la Lega riconosce che, come ripete da un anno Forza Italia, al governo siedono ministri incapaci e dannosi come Danilo Toninelli alle Infrastrutture. E allora abbiano il coraggio di far calare il sipario su questo incubo", ha concluso il parlamentare, "perché mentre il premier Conte interloquisce l'Italia... appassisce".(Rin)