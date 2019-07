Milano: Corrado (M5s) su ricorso Qt8, tutela palazzinari, non milanesi

- Per il capogruppo del M5s a Palazzo Marino, Gianluca Corrado, “alla giunta Sala, all'evidenza, poco importa della tutela e della rilevanza storico-culturale di QT8, un'area che rappresenta un pezzo della memoria collettiva della città”. Così commenta in una nota la scelta del Comune di Milano di fare ricorso al Tar contro il vincolo monumentale del Mibact sul quartiere. “Il vincolo monumentale ha reso il quartiere parte del patrimonio culturale italiano, come meritava di essere per ciò che rappresenta per la storia di Milano e dei milanesi - ha aggiunto - Non è vero che lo sviluppo del quartiere ne risulta limitato, così come solo chiacchiere sono quelle narrate ai cittadini circa le difficoltà cui incorrerebbero nel porre in essere attività lecite sulle loro abitazioni. Di certo invece molte speculazioni non utili, anzi dannose per la città, saranno fortemente limitate”. Per Corrado, “questo ricorso al Tar non tutela i milanesi e non ha nulla a che vedere coi principi ecologici dei quali la Giunta si riempie la bocca per finalità esclusivamente elettorali”, ha concluso. (Com)