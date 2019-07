Bulgaria: Parlamento approva anche modifiche a bilancio per acquisto F-16

- Il Parlamento bulgaro ha approvato l’emendamento al bilancio per il 2019 in modo da integrare la spesa necessaria, 1,07 miliardi di euro, per l’acquisto da parte del ministero della Difesa di otto F-16 dagli Stati Uniti. L’assemblea nazionale bulgaro ha deciso inoltre che la spesa precedentemente pianificata per 139 milioni di euro per altri progetti relativi alla modernizzazione dell'Esercito bulgaro non verrà effettuata quest'anno. Il deficit di bilancio dello Stato nel 2019 aumenterà a 1,139 miliardi di euro. (segue) (Bus)