Bulgaria: Parlamento approva anche modifiche a bilancio per acquisto F-16 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo bulgaro ha stabilito nei giorni scorsi di presentare in Parlamento la proposta di legge per la ratifica del contratto per l’acquisto dagli Stati Uniti di otto F-16. L'esecutivo di Sofia ha adottato lunedì 15 luglio gli emendamenti alla legge di bilancio nazionale per introdurre i contratti di acquisto per i velivoli militari, la relativa attrezzatura e i programmi di addestramento per i piloti bulgari. In caso di ratifica del piano di acquisto da parte del Parlamento di Sofia, il ministero degli Esteri bulgaro notificherà a Washington l’attivazione delle procedure nazionali. Secondo i media nazionali, il paese dovrà emettere un nuovo debito, circa 100 milioni di euro, entro la fine di questo mese. Questa somma spingerà il disavanzo previsto dall'attuale 0,5 al 2 percento, secondo le stime del ministero delle Finanze, per coprire le nuove spese di bilancio. Il ministro delle Finanze Vladislav Goranov ha dichiarato che il prestito non dovrebbe essere considerato un "allentamento fiscale significativo". Alla fine di giugno era già stato emesso un debito interno di 150 milioni di euro. (segue) (Bus)