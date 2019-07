Siria: fonti governative, “forze russe sul terreno non partecipano a offensiva Idlib”

- Le forze russe presenti sul terreno in Siria non partecipano alle operazioni militari in corso nel nord-ovest del paese. Lo ha chiarito una fonte della quarta divisione motorizzata dell’Esercito arabo siriano al quotidiano online “al Masdar”, edito a Beirut. L’ufficiale ha bollato come “menzogne” tutte le notizie secondo cui militari russi sul terreno starebbero partecipando alle operazioni delle forze governative siriane, incluso l’attacco in corso contro l’asse Hama-Latakia e un’eventuale nuova offensiva nel governatorato di Idlib. La fonte ha riferito che le forze armate russe hanno inviato uomini della polizia militare negli avamposti nella parte nord del governatorato di Hama, ma questo non ha “nulla a che fare con alcuna operazione”. La notizia di forze di terra russe impegnate nell’operazione in corso nel nord-ovest della Siria è stata diffusa nei giorni scorsi da media vicini all’opposizione che hanno citato un ufficiale dell’Esercito siriano libero (Esl), formazione ribelle legata alla Turchia.(Res)