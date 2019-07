Terni: Ruffino (FI) su carabiniere ferito, aumentare organici e pene più severe per chi aggredisce

- Daniela Ruffino, deputata di Forza Italia, dichiara in una nota che "al carabiniere rimasto ferito" a Terni "esprimiamo i nostri migliori auguri di pronta guarigione uniti alla solidarietà e vicinanza alle donne e agli uomini delle nostre Forze dell'ordine che ogni giorno rischiano la vita. Quanto accaduto ripropone con forza il tema della tutela degli uomini e delle donne che presidiano il nostro territorio e garantiscono tutela e sicurezza ai cittadini. Serve aumentare gli organici e le attrezzature in dotazione", conclude la parlamentare, "e pene più severe per chi aggredisce i nostri uomini delle Forze dell'ordine".(Com)