Viabilità Roma: albero su carreggiata, difficoltà circolazione in via del Giuba nel quartiere Trieste

- "Via del Giuba in prossimità via Mogadiscio, possibili difficoltà di circolazione causa presenza di alberi sulla carreggiata. Strada occupata dall'albero caduto". È quanto si legge in un tweet di Luceverde Roma. (Rer)