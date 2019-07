Venezuela: Bolsonaro, spero Russia possa contribuire a soluzione crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, ha dichiarato di sperare che il presidente russo Vladimir Putin possa contribuire alla soluzione della crisi venezuelana, sottolineando di nutrire un "profondo rispetto" per Putin. "Spero che la Russia ci aiuti a risolvere la questione venezuelana", ha detto Bolsonaro in un incontro con corrispondenti stranieri tenuto al palazzo presidenziale del Planalto, a Brasilia. "Ho un profondo rispetto per Putin, ho avuto un rapido incontro con lui ad Osaka, nel corso dell'ultimo incontro dei capi di stato delle principali economie del mondo (G20) in Giappone e mi ha fatto un'ottima impressione, immagino che questo sia reciproco", ha aggiunto. (segue) (Brb)