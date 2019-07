Venezuela: Bolsonaro, spero Russia possa contribuire a soluzione crisi (3)

- “Ovviamente sosteniamo l’idea di un accordo tra le forze politiche nel paese che possa porre fine alla crisi”, ha ribadito in settimana il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, accogliendo positivamente l’iniziativa di organizzare nuovi colloqui di pace a Barbados. La vicinanza della Federazione Russa al governo di Nicolas Maduro è oggetto di attenzione della comunità internazionale e di allarme da parte dell'amministrazione Usa di Donald Trump. Lo stesso Rjabkov, al termine di un incontro tenuto in settimana ad Helsinki con il sottosegretario di Stato Usa David Hale, ha detto che sul tema, il dialogo tra Mosca e Washington "è difficoltoso". "Ho discusso del Venezuela con Hale, e il dialogo è stato difficile. Non abbiamo al momento un punto di convergenza sul tema. La Russia non ha un contingente militare nel paese, anche se periodicamente vi inviamo degli specialisti. Non renderemo conto agli Usa su questa questione", ha affermato Rjabkov. (segue) (Brb)