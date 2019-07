Governo: Ronzulli (FI), rinvia, rimanda e blocca ogni provvedimento utile

- Licia Ronzulli, vicepresidente del gruppo dei senatori di Forza Italia, ha dichiarato al Tg2 che "il premier Conte dice di non voler vivacchiare, eppure ogni giorno questo governo rinvia, rimanda, e blocca ogni provvedimento utile al Paese. Non è più in grado di mantenere gli impegni presi con gli italiani. Liberiamo l'Italia da questa esperienza ormai fallimentare".(Rin)