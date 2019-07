Iran-Stati Uniti: Trump, “nessun dubbio su abbattimento drone iraniano” nello Stretto di Hormuz

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato oggi che la Marina statunitense ha abbattuto “senza alcun dubbio” un drone iraniano che stava volando a meno 900 metri dalla nave da guerra statunitense Boxer. Lo ha dichiarato lo stesso presidente Trump durante un briefing con i giornalisti nello Studio ovale della Casa Bianca. "Non ci sono dubbi, lo abbiamo abbattuto", ha sottolineato Trump. Il consigliere per la sicurezza nazionale John Bolton ha aggiunto: "Non c'è dubbio che si trattava di un drone iraniano". Intanto la televisione di Stato iraniano ha mandato in onda un filmato dei Guardiani della rivoluzione iraniana con alcune immagini della Boxer scattate dal velivolo, osservando che l’orario indicato dal filmato sarebbe successivo a quello indicato dagli Stati Uniti per l’abbattimento. In precedenza, le forze di sicurezza iraniane hanno negato l’abbattimento di uno dei loro droni, precisando che tutti i velivoli sono tornati nelle basi dopo le missioni. Sul tema si è espresso su Twitter anche il viceministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi, il quale ha sottolineato: “Non abbiamo perso nessun drone nello Stretto di Hormuz né altrove". Intanto un funzionario della Casa Bianca ripreso dall'emittente satellitare "al Arabiya" ha riferito che gli Stati Uniti distruggeranno tutti i droni iraniani che volano troppo vicino alle loro navi, affermando che vi sono “chiare prove” che il velivolo è stato abbattuto ieri dalla Boxer.(Res)