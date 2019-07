Roma: Pd Lazio, legalità fa rima con umanità, leghisti parlano a vanvera

- "È difficile da capire per i leghisti che le persone sono tutte uguali a prescindere da razza, lingua, religione, orientamento sessuale e politico. Basterebbe leggere l'articolo 3 della Costituzione, ma forse è chiedere troppo a certi sedicenti politici. Per noi le persone, uomini, donne e bambini non sono né saranno mai merce di scambio elettorale. La legalità per noi fa rima con umanità". Lo dichiara in una nota il vicesegretario del Pd Lazio, Enzo Foschi.(Com)