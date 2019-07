Venezuela: Usa annunciano nuove sanzioni contro ufficiali per coinvolgimento in abusi e violazioni

- Gli Stati Uniti hanno annunciato nuove sanzioni contro quattro ufficiali venezuelani, accusati di essere coinvolti nei casi di abusi e violazioni recentemente denunciati dall’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani. Si tratta, riferisce il sito web del Dipartimento del Tesoro Usa, del generale Rafael Ramon Blanco Marrero, del colonnello Hannover Esteban Guerrero Mijares, del maggiore Alexander Enrique Granko Arteaga e del colonnello Rafael Antonio Franco Quintero. “Oggi gli Stati Uniti hanno annunciato nuove sanzioni contro i funzionari venezuelani responsabili della repressione e della tortura di cittadini innocenti”, ha scritto il vicepresidente Mike Pence sul suo account Twitter. Lo scorso 11 luglio gli Stati Uniti avevano imposto sanzioni contro l’Agenzia di controspionaggio militare venezuelana (Dgcim), a seguito della morte in detenzione del capitano Rafael Acosta. (segue) (Was)