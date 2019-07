Lega: fondi russi, pm studiano materiale ottenuto da perquisizioni 3 indagati

- Per i pm milanesi sono giornate di studio delle carte e dell'abbondante materiale raccolto nel corso delle perquisizioni dei giorni scorsi a cui sono stati sottoposti i tre indagati (Savoini, Meranda e Vannucci) per corruzione internazionale nell'ambito dell'inchiesta sulla presunta trattativa, non andata in porto, per far arrivare dei fondi russi alla Lega. Inoltre è al vaglio dei magistrati inquirenti anche la presunta cena, come scritto oggi da alcuni quotidiani, che si sarebbe tenuta la sera prima dell'incontro al Hotel Metropol di Mosca del 18 ottobre 2018 tra i tre indagati e tre funzionari russi. Alla cena, secondo le ricostruzioni del "Corriere della Sera" e de "La Stampa", avrebbero partecipato, tra gli altri, il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, Gianluca Savoini, il presidente di Confindustria Russia, Ernesto Ferlenghi e Luca Picasso, direttore generale di Confindustria Russia. Tra i prossimi passi dei pm Sergio Spadaro e Gaetano Ruta, coordinati dal procuratore aggiunto Fabio De Pasquale. ci potrebbero essere nuove acquisizioni di atti, rogatorie internazionali e l'audizione di altre persone informate sui fatti, oltre al consulente bancario Francesco Vannucci, che deve essere ancora sentito. (Rem)