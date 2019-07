Roma: Rossi (Ugl), bene polizia locale su sequestro cibo in cattivo stato, chi non ha permesso non può vendere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un plauso al gruppo centro (ex Trevi) della Polizia locale di Roma Capitale che ieri hanno effettuato verifiche su un furgone che vendeva frutta e verdura senza autorizzazione, sequestrando la merce e multando un uomo di 43 anni in zona Termini". Lo dichiara in una nota Ermenegildo Rossi, segretario generale Ugl Roma e Provincia. "L'ammenda risulterebbe oltre i 5000 euro, mentre il peso della merce in cattivo stato e sequestrata di 300 kg. - aggiunge Rossi - Soprattutto quando si parla di cibo o prodotti estremamente deperibili i controlli devono essere severi e ferrei; verifiche che servono per non far cadere Roma in totale anarchia". (Com)